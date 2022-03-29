هيئة الغذاء والدواء تكشف طريقة الإبلاغ عن "المعالجين الشعبيين"

وأشار المتضرر إلى أن الأمراض التي يزعمون علاجها حسب القائمة هي: الأنيمياء المنجلية، الجلطات، الصرع، المفاصل والفقرات، الإعاقات، الشلل، عرق النسا، العظام، الانزلاق، الديسك، تليف الكبد، الربو، الغرغرينا، مرض الكبد C، القولون العصبي، البواسير، الإكزيمياء وغيرها من الأمراض.