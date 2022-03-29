هيئة الغذاء والدواء تكشف طريقة الإبلاغ عن "المعالجين الشعبيين"

كشفت هيئة الغذاء والدواء أن مركز الاتصال الموحد (935) هو المعني بتلقي البلاغات ضد "المعالجين الشعبيين" الذين يروّجون لأنفسهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويدّعون معالجتهم لأمراض عدّة، منها؛ الجلطات والصرع والشلل وغيرها من الأمراض.
وتفصيلاً، أبدى أحد المتضررين تذمّره بعد تلقيه رسالة على "واتساب" تضمّنت قائمة لـ"معالجين شعبيين" يتجاوز عددهم 30 شخصاً، مشتملة على أسمائهم وأرقام جوالاتهم وعناوينهم في العديد من مناطق المملكة، متسائلاً عن دور الجهات المعنية، وعن مدى نظاميتهم، والجهة المعنية بضبطهم ومراقبتهم.
من جانبها، قالت هيئة الغذاء والدواء أنه يمكن الاتصال بمركز الاتصال الموحد "بيّنة" على الرقم 935 لإحالة البلاغ إلى الجهة المختصة، للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأشار المتضرر إلى أن الأمراض التي يزعمون علاجها حسب القائمة هي: الأنيمياء المنجلية، الجلطات، الصرع، المفاصل والفقرات، الإعاقات، الشلل، عرق النسا، العظام، الانزلاق، الديسك، تليف الكبد، الربو، الغرغرينا، مرض الكبد C، القولون العصبي، البواسير، الإكزيمياء وغيرها من الأمراض.
واستغرب أن البعض منهم حددوا مواقع عياداتهم على خرائط "جوجل"، وأعلنوا أن الأدوية لديهم وحدهم، وليست من محالّ العطارة المجاورة لمواقعهم، وصيدلياتهم داخل عياداتهم، مشيرين إلى خطرهم، والتأثير على عقول الجمهور المتلقي من المهتمين.