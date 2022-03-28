‫ هيئة المراجعين والمحاسبين تُدشِّن منصة "اتكال" للخدمات المحاسبية

هيئة المراجعين والمحاسبين تُدشِّن منصة "اتكال" للخدمات المحاسبية
دشَّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، والرئيس التنفيذي لشركة ثقة، أيمن بن عبدالله الفلاج، اليوم الاثنين منصة اتكال للخدمات المحاسبية، التي أطلقتها الهيئة على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
وتفصيلاً، تهدف المنصة إلى توفير خدمات محاسبية إلكترونية، تخدم طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة المحاسبية.
وتقدم منصة "اتكال" خدمات إلكترونية عدة، تتركز في خدمات محاسبية، تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعاقد مع المحاسبين القانونيين المرخصين والمعتمدين من قِبل الهيئة، إضافة إلى خدمات المراجعة التي توفر قناة تعاقدية للشركات مع مكاتب المراجعة المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن منصة اتكال تعمل على خلق بيئة محاسبية رقمية، تساعد على نمو الأعمال للمستفيدين، وذلك عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قِبل الهيئة. كما تساهم المنصة في زيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع معدلات التوطين، وتنظيم مهنة المحاسب الحُر وسوق الخدمات المحاسبية كلها.
ودعت الهيئة المستفيدين كافة إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، والتعرف على الخدمات، والاستفادة منها، وذلك عبر الرابط .
وتأتي منصة اتكال بإشراف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتشغيل وتطوير الشريك التقني "شركة ثقة" وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.