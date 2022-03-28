‫ هيئة المراجعين والمحاسبين تُدشِّن منصة "اتكال" للخدمات المحاسبية

وأوضحت الهيئة أن منصة اتكال تعمل على خلق بيئة محاسبية رقمية، تساعد على نمو الأعمال للمستفيدين، وذلك عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قِبل الهيئة. كما تساهم المنصة في زيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع معدلات التوطين، وتنظيم مهنة المحاسب الحُر وسوق الخدمات المحاسبية كلها.