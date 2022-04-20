هيئة المركز الوطني للوثائق تُوافق على لوائح وثائق تخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية

وأتم الاجتماع العديد من القرارات؛ منها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وديوان المظالم، وصندوق التنمية البشرية، والمؤسسة العامة للحبوب، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك خالد وجامعة جازان.