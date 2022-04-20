هيئة المعروف بالرياض تنشر محتوى "اعتزاز" بالمدينة الرقمية

وأضاف "الشبانات" أن هذا التعاون مع المدينة الرقمية يعزز الدور التكاملي نحو خدمة الوطن بجميع أطيافه، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – لاسيما أن هذه الحملة تعنى بتعزيز الهوية الوطنية والقيادة الحكيمة وأهمية ذلك، والاعتزاز بمقدرات الوطن وما تقدمه دولتنا لشعبها من خير عظيم، والحفاظ على التوحيد، وخدمة الحرمين الشريفين، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية لدى المجتمع.