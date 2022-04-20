هيئة المعروف بالرياض تنشر محتوى "اعتزاز" بالمدينة الرقمية

نشر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، محتوى حملة "اعتزاز" في أكثر من ٥٠ لوحة داخل أروقة وميادين المدينة الرقمية بمدينة الرياض.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهة المختصة، ضمن الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله الشبانات: إن التصاميم تتضمن عبارات تعزز الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وأقوال بعض الملوك، وكلمات فخر في جنودنا البواسل حماة الحدود، ضمن الخطة الإعلامية لحملة "اعتزاز" التي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في وقت سابق، وأطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
وأضاف "الشبانات" أن هذا التعاون مع المدينة الرقمية يعزز الدور التكاملي نحو خدمة الوطن بجميع أطيافه، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – لاسيما أن هذه الحملة تعنى بتعزيز الهوية الوطنية والقيادة الحكيمة وأهمية ذلك، والاعتزاز بمقدرات الوطن وما تقدمه دولتنا لشعبها من خير عظيم، والحفاظ على التوحيد، وخدمة الحرمين الشريفين، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية لدى المجتمع.
يذكر أن فرع الرئاسة بمنطقة الرياض يسعى من خلال التعاون مع جميع الأجهزة الحكومية والخيرية والخاصة والجهات الإعلامية، لنشر محتوى الحملات التوعوية التي تطلقها الرئاسة العامة لنشر القيم وتعزيز مفهوم الانتماء.
كذا التحذير من الفرق المنحرفة والأحزاب المتطرفة، وتوعية المجتمع من خلال التصاميم واللوحات والبرامج التلفزيونية والإذاعية، بتوجيهات ومتابعة ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.