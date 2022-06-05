"هيئة المعروف" تنظم لقاءً علميًا عن "الاعتزاز بالوطن وأثره على النشء"

ألقى المحاضرة العلمية، التي جاءت ضمن حملة "اعتزاز"، مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، حضوريًا و"عن بعد" عبر برنامج التيمز، وبحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.