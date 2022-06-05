"هيئة المعروف" تنظم لقاءً علميًا عن "الاعتزاز بالوطن وأثره على النشء"

نفّذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، لقاءً علميًا لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، بعنوان: "الاعتزاز بالوطن وأثره على النشء".
ألقى المحاضرة العلمية، التي جاءت ضمن حملة "اعتزاز"، مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، حضوريًا و"عن بعد" عبر برنامج التيمز، وبحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.
وتحدث "العتيق" عن نعمة التوحيد ودعم ولاة الأمر - أيدهم الله- للعقيدة ونشرهم للسنة، مما يستوجب تعزيز محبة الوطن وغرسها لدى النشء، وبيان أهميته وعظم شأنه، وأنه تأسس منذ ثلاثة قرون على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبيان دوره في تعليم العقيدة السلفية الصحيحة والتوحيد الخالص.
وشدد على وجوب التحذير من خطر المبتدعة وأصحاب الأهواء عبر المنشآت التعليمية إلى الوصول للدراسات المتقدمة في الجامعات والكراسي البحثية.
وقال "العتيق": "إن الأسس العظيمة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي للحكم، بالتزامها بتطبيق الكتاب والسنة وقيامها على ذلك"، منوهًا إلى اهتمامها بالحرمين الشريفين، ونشر التوحيد والسنة ونبذ البدعة والفرق الضالة.
وأشاد بتضافر جهود القطاعات الحكومية والأمنية لحماية وراحة ضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن أعظم لقب أطلق على ملك هذه البلاد، هو لقب خادم الحرمين الشريفين؛ للاهتمام البالغ والمكانة الرفيعة لهاتين البقعتين المقدستين.
من جانبه، قدّم "الشبانات" شكره وتقديره للشيخ "العتيق"، على كلمته التوجيهية الكافية، كما شكر "وقف الحزم الخيري"؛ لمساهتمهم الفاعلة في إنجاح اللقاء ومنح القاعة ومرافقها؛ إيمانًا منهم بما تقدمه الرئاسة العامة من رسالة عظيمة.
كما أكد أن ذلك التكامل بين الجهات الحكومية والخيرية له ثمار مباركة ونتائج طيبة.
يُذكر أن هذه البرامج التوجيهية تأتي بتوجيهات وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لتثقيف منسوبي الرئاسة، ولنشر العقيدة الوسطية الصحيحة للمجتمع، وتعزيز الانتماء للوطن؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.