هيئة المقاولين تؤكد أهمية استخدام المواطنين المقبلين على البناء العقود النموذجية الإلكترونية

وبينت الهيئة أنها تلقت عديداً من الشكاوي والاتصالات من عديد من المواطنين ملاك المشاريع والمقاولين لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الإلكترونية التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف ومتاحة على منصة مقاول مجاناً وتتيح للمواطنين التعاقد مع المقاولين المسجلين في الهيئة فقط، وتتميز بشموليتها واحتوائها على أهم البنود القانونية والفنية والشروط الخاصة؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع، وتسهم في رفع جودة تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، ومراعاة تنفيذ العمل بالمواد المطلوبة، والتسليم في المواعيد المحددة والحد من النزاعات في مجال البناء والتشييد، ويمكن ‏معرفة عديد من المعلومات حول العقود النموذجية بزيارة الرابط التالي ‏https://sca.sa/ar/standardcontract.