"هيئة المنافسة" توافق على 49 طلب تركز خلال الربع الأول من العام الحالي

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 40 طلباً من أصل 49 طلباً، أي ما يمثل 82%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات. أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ15 طلباً ما يمثل 31% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بـ6 طلبات ما يمثل 12% من الطلبات. وقطاع أنشطة النقل والتخزين بـ6 طلبات ما يمثل 12% من الطلبات.