"هيئة النقل": تحديد العمر التشغيلي بوسائل النقل يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه من المرتكزات الأساسية لتحديد العمر التشغيلي في وسائل النقل هو خفض الانبعاثات الكربونية من أجل بيئة صحية.
وأضافت النقل أنه للوصول لبيئة مستدامة تسهم الهيئة من خلال مبادراتها بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر تحديد العمر التشغيلي لأنشطة النقل التابعة لها سواء بحافلات نقل الركاب أو السفن البحرية أو سيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع وسحب المركبات.
وتابعت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، واحتفالاً باليوم العالمي للبيئة، بعنوان "لا نملك سوى أرض واحدة"، أن نقل البضائع عبر وسائل النقل الحديدية "السكك الحديدية" يسهم في خفض 80% من الانبعاثات الكربونية.