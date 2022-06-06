"هيئة النقل": تحديد العمر التشغيلي بوسائل النقل يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية

وتابعت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، واحتفالاً باليوم العالمي للبيئة، بعنوان "لا نملك سوى أرض واحدة"، أن نقل البضائع عبر وسائل النقل الحديدية "السكك الحديدية" يسهم في خفض 80% من الانبعاثات الكربونية.