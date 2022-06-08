"هيئة النقل" تنفّذ أكثر من 173 ألف عملية فحص برية وبحرية خلال مايو

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، وقيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة في الشاحنات، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة واستعمال الشاحنات لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.