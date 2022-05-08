هيئة النقل: قطارات المملكة نقلت 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي

وأوضحت الهيئة أن الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال العام الحالي، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 26%، فيما تم نقل أكثر من 160 ألف حاوية، وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداء بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيراً القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.