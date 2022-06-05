"هيئة النقل" وTIER تُوَقّعان مذكرة تفاهم في مجال الدراجات والسكوترات الكهربائية

يُذكر أن مذكرة التفاهم الموقّعة ستسهم في تبنّي التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية، وعقد ورش العمل المتعلقة بنشاط الدراجات والسكوترات الكهربائية، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي؛ سعيًا إلى تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.