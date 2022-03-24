"هيئة الولاية" تتولى أسهم "عقارات الغيب" بـ 561 مليون ريال سعودي

ومن جهته عبّر الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، عن اعتزازهم بالتوقيع مع "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، حيث إن من أبرز الركائز الاستراتيجية للوجهة استحداثھا لمنظومة استثمارية متكاملة، تستقطب من خلالها الاستثمار المؤسساتي طويل المدى؛ لضمان العوائد المستدامة في قطاعات "الضيافة، والإسكان، وخدمات الحج والعمرة، والسياحة، والترفيه، والصحة، والنقل".