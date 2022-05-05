هيئة تطوير الأحساء.. استثمار طويل المدى في مقومات لم تُستَغل بالشكل الكافي

ويستند حرص الأمير محمد بن سلمان في تطوير الأحساء مثل غيرها من مناطق المملكة إلى مبدأ استراتيجي، يتمثل في الاستثمار طويل المدى فيما تملكه من مقومات، فتطوير الأحساء بالاعتماد على ما يتوفر فيها من مقومات متنوعة، سينعكس في أحد مردوداته على أبناء الأحساء بتوفير الوظائف وتوفير الخدمات، والارتقاء بكل ما يتعلق بجودة الحياة؛ مما سيقلص من هجرة أبنائها إلى المدن الكبيرة، ويجسد مفهوم التنمية الشاملة بالنسبة لأبناء كل المناطق، الذي يتساوون في نيل حظوظهم من التنمية، كما سينعكس التطوير على اقتصاد المملكة في إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، وتنويع مصادر دخلها، وجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الناتج القومي لها.