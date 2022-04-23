هيئة تطوير بوابة الدرعية تفوز بأضخم جائزة عالمية لحدث الافتتاح الملكي عام 2019

وقد أوضح السيد جيرارد إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: "إن قيادة مشروع بحجم ومكانة وأهمية مشروع الدرعية هي مسؤولية عظيمة. لقد استشعرنا المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقنا عند وضعنا حجر الأساس الأول في الدرعية، وكان من واجبنا صناعة حدث يليق بهذه اللحظة التاريخية، ويرتقي إلى تطلعات راعي الفعالية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبالتالي فقد كان لزامًا أن يكون طموحنا عاليًا في إنجاز الحدث على الوجه الأكمل ليتناسب مع سير العمل في الدرعية".