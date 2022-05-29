"هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية": تطبيق ضوابط تربية المناحل في مناطق المحمية ابتداء من اليوم

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية البدء في تطبيق ضوابط تربية المناحل في مناطق المحمية ابتداء من اليوم الأحد 29 مايو.
وحدَّدت الهيئة أن تطبيقها سيبدأ بمنطقتَيْ "الحجرة والتيسية" وفق شروط أساسية، تعزز تنظيم تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية؛ وذلك نظرًا لدورها الجوهري في تلقيح الأزهار، الذي يـؤثر تأثيرًا إيجابيًّا في تنمية الغطاء النباتي.
وأوضحت الهيئة أنه يأتي في مقدمة هذه الشروط: ضرورة تنظيف المنطقة المخصصة لوضع الخلايا، وعدم استخدام أية مواد كيماوية لعلاج النحل، إضافة إلى عدم زراعة أي نوع من النبات غير النباتات البرية الموجودة في المحمية.
وكانت الهيئة قد خصصت لكل مُربِّي نحل مربعًا مساحته 3 كم2 تعبيرًا عن رغبة المحمية في دعم ومساعدة المجتمع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل.