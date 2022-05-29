"هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية": تطبيق ضوابط تربية المناحل في مناطق المحمية ابتداء من اليوم

وأوضحت الهيئة أنه يأتي في مقدمة هذه الشروط: ضرورة تنظيف المنطقة المخصصة لوضع الخلايا، وعدم استخدام أية مواد كيماوية لعلاج النحل، إضافة إلى عدم زراعة أي نوع من النبات غير النباتات البرية الموجودة في المحمية.