هيئة تطوير محمية الإمام تركي توقع اتفاقية مع جمعية البيئة بحائل

وتضمنت بنود العقد المبرم عددًا من الجوانب؛ من أبرزها زراعة ٥٠ ألف شتلة من الطلح والسدر البري، وكذلك زراعة الشتلات في أجزاء المحمية الواقعة داخل الحدود الإدارية لمنطقة حائل، مع تنفيذ ٦ حملات تطوعية بيئية، وتوزيع شتلات على المجتمع المحلي، والعناية بالشتلات المزروعة لمدة عام.