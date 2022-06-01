هيئة تطوير محمية الإمام تركي توقع اتفاقية مع جمعية البيئة بحائل

أبرمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اتفاقية عمل مع جمعية البيئة بحائل لزراعة ٥٠ ألف شتلة.
وجاء توقيع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عقد زراعة وتشجير مع جمعية البيئة بحائل على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية كريمة من سمو ولي العهد حفظه الله.
ومثل الهيئة في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان، ومثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها محمد عبدالعزيز الفرج.
وتضمنت بنود العقد المبرم عددًا من الجوانب؛ من أبرزها زراعة ٥٠ ألف شتلة من الطلح والسدر البري، وكذلك زراعة الشتلات في أجزاء المحمية الواقعة داخل الحدود الإدارية لمنطقة حائل، مع تنفيذ ٦ حملات تطوعية بيئية، وتوزيع شتلات على المجتمع المحلي، والعناية بالشتلات المزروعة لمدة عام.
وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لدور الهيئة الواقعة في شمالي شرق المملكة التي تتقاطع مع خمس مناطق إدارية في حماية الغطاء النباتي وتنمية استدامته، وتمكين مجتمع المنطقة المحلي والقطاع غير الربحي.