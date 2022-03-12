هيئة تطوير محمية الملك سلمان تزرع 200 شجرة طلح في حرة الحرة

وتهدف حملة "ننثرها لغد أخضر" إلى تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر زيادة الغطاء النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في حملات زيادة الغطاء النباتي من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها، في خطوة من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى المشاركة بحملة "السعودية الخضراء".