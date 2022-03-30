هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في ندوة "الحق في بيئة صحية وسليمة"

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان يمثل مناسبةً مهمة، نستذكر فيها أهمية هذه الحقوق وضرورة حمايتها وتعزيزها وتمكين الإنسان من التمتع بها، مشيراً إلى ما حققته المملكة في ظل القيادة الرشيدة من تعزيز وتمكين لحقوق الإنسان، وبما تمّ إنجازه من إصلاحات نوعية في جميع هذه المجالات بشكل يدعو للفخر، مستندةً في ذلك إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وانعكس ذلك في خططها وسياساتها التي من أبرزها "رؤية المملكة 2030"، موضحاً ما قامت به المملكة وما سنته من أنظمة وقوانين من عناية الدولة بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم من خلال شبكة متكاملة وبطريقة عادلة وميسّرة، والمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.