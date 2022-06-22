هيئة‏ ذوي الإعاقة ‏تعلن عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي هذا العام

‏ونسّقت الهيئة مع وزارة التجارة لدعم المبادرة من خلال التعميم على الغرف التجارية والشركات والمتاجر لحثها على المشاركة؛ حيث تعد من المبادرات المجتمعية الهادفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتمكّن التاجر من المشاركة في هذه المبادرة دون فقدانه رصيد التاجر السنوي.