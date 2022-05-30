"هيئة مكة والمشاعر": منع استخدام المولدات الكهربائية بمخيمات الحجاج بمشعر عرفات

شدّدت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة؛ على منع استخدام المولدات الكهربائية بمخيمات الحجاج بمشعر عرفة، وفقاً للدليل الاسترشادي للأعمال الموسمية بمشعر عرفات لحج هذا العام.
وتضمن الدليل، تخصيص فني متخصص في الأعمال الكهربائية لكل مخيم يتواجد عند البدء بنصب الخيام حتى إزالتها للإشراف على أعمال الكهرباء وأعطالها أو حدوث طارئ.
وشدد الدليل الاسترشادي على منع استخدام المولدات الكهربائية بمخيمات الحجاج بمشعر عرفة، كما نوّه الدليل على أنه يجب احترام موقع الأساسات والتغذية بالكهرباء للخيام والممرات مع تغيير التجربة الداخلية بالكامل.
وفي حالة انقطاع التيار عن المخيم، يجب استدعاء الفني الكهربائي المختص، مع التشديد على عدم اشتراك المخيمات في قواطع كهربائية حتى لو كانت المخيمات مشتركة في جدار خرساني.