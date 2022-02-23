هيلة المكيرش: يوم التأسيس مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية

أكدت المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش، أن يوم التأسيس مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون؛ مشيرة إلى ما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرار البناء والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت "المكيرش" أن يوم التأسيس كان بداية جمع الشمل، وتوحيد الكلمة، وحقن الدماء، وإرساء الأمن، ونشر السلام، ونبذ الفُرقة والشتات؛ مبينة أن الأجداد والآباء المؤسسين عملوا على تعزيز تماسك الأسرة السعودية، والحفاظ عليها وعلى إرثها الثقافي والاجتماعي، وتأسيس كيانها القائم على الوحدة والتنوع والاستقرار، ويبرز العمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية، وارتباط مواطنيها بالقادة العظماء، والاحتفاء بالإرث الثقافي المتنوع، والوفاء بالمؤسسين الذين أسهموا في خدمة الوطن من الأئمة والملوك،

وأضافت "المكيرش" أن الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون حفظت لمجتمع التأسيس مكانته وانتماءه للمكان والقبيلة والأسرة، بناءً على صفات العرب النبيلة، وقيم الإسلام التي اتسم بها أئمة الدولة السعودية الأولى، والتلاحم الواضح بينهم وبين المواطنين؛ مشيرة إلى أن يوم التأسيس مناسبة لتعزيز ربط الأمة بجذورها الوطنية، وتعميق الانتماء.

وأضافت أن تأسيس الدولة السعودية الأولى شكّل نقطة تَحول كبرى في تاريخ الجزيرة العربية التي لم تعرف الوحدة لأكثر من 1000 عام، وأرست دعائم متينة ومبادئ عظيمة راسخة ورؤية واضحة، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع والحفاظ على الأمن،

وأكدت "المكيرش" اعتزاز الأسرة السعودية بمسيرة التحول الوطني منذ الأجداد والآباء المؤسسين إلى يومنا هذا، بما عزز من تماسك المجتمع السعودي، وحافظ على الثوابت الدينية والتقاليد التاريخية؛ لافتةً إلى المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي حصلت عليها الأسرة السعودية، ومشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية بمساراتها المختلفة.

واختتمت المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة بالقول إن يوم التأسيس يُعد أحد الأيام المجيدة، ويهدف إلى الاعتزاز بالجذور الراسخة، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، والاعتزاز بما أرسته الدولة السعودية الأولى، والدفاع عنها أمام الأعداء، وصمودها واستعادتها لقوة جذورها وأصالتها؛ فضلًا عن الاعتزاز بالوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وإنجازات أبنائه الملوك في تعزيز البناء والوحدة.