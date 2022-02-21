"هيلثكون".. مبادرة من مجلس الصحة الخليجي لتعزيز الأفكار التسويقية الصحية

يستعد مجلس الصحة الخليجي لإطلاق مبادرة خليجية جديدة تحت مسمى "هيلثكون" تستمر لمدة ثلاث أيام، تبدأ يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، ويأتي اسم الفعالية كاسم مركب يشمل كلمة "صحة- تسويق- عمل مستمر".

وتعتبر الفعالية مسابقة ابتكار يجتمع فيها طلاب من جميع دول الخليج في فِرَق عمل متعددة المهارات؛ بهدف تصميم الحلول التسويقية وابتكار وتصميم حملات توعوية تعالج التحديات الصحية في المجتمع الخليجي؛ مما يعزز دور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في نشر الوعي الصحي وتغيير السلوك.

وستقدم فعالية "هيلثكون" أفكارًا تسويقية متنوعة لحملات توعوية صحية من مختلف الفِرَق الخليجية المشاركة، والتوعية حول أبرز القضايا الصحية، وجلسات التدريب وورش العمل في مجال إعداد حملات توعية تسويقية، وجلسات إرشادية من مختصين في مجال التسويق، وخبرة عملية ضمن فريق لبناء حملة تسويقية قابلة للتطبيق، وفرصة عرض الحملات المُعَدة على لجنة تحكيم متخصصة ومناقشتها.

وتسعى المبادرة لتحقيق العديد من الأهداف؛ أهمها: تعزيز تكاتف وترابط الشعوب الخليجية من خلال العمل المشترك والوعي بالمشاكل الصحية القائمة بكل دولة، وإشراك الشباب الخليجي للارتقاء بالمحتوى التسويقي، وإيجاد حلول صحية توعوية تساعد في حل أبرز الأمراض المختارة، وتعزيز مشاركة الطلاب في المبادرات المجتمعية وتطوير مهاراتهم، وتشجيع الإبداع والتطوير في التوعية الصحية وتطبيقاتها.

وتستهدف الفعالية شريحة محددة للمشاركين وهم طلاب البكالوريوس في تخصص التسويق المتبقي على تخرجهم سنتان أو أقل، والأكاديميين والممارسين والمهتمين بمجال التسويق.

وسيشارك في الفعالية 15 طالبًا من جميع دول الخليج، ويرافق كل فريق مرشد، بإجمالي عدد 5 مرشدين، ولجنة تحكيم متخصصة في العديد من المجالات التوعوية والتسويقية من مختلف دول الخليج.

جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين من دولة الإمارات: حمدة اليحيى، وعائشة المزروعي، وميسون آل علي، ويرافقهم المرشد محمد الخطيب.. ومن مملكة البحرين: مريم أحمد عبدالحسين خليل حيان، ومازن أحمد علي صفر، وعمر حسن علي عبدالرحمن شرف، ويرافقهم المرشد إيمان أحمد بهمن سالاري.. ومن السعودية: علي إبراهيم أحمد الناشري، وعبدالله مروان حمد القاضي، وشادن طارق صالح التويجري، ويرافقهم المرشد سعد بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل.. ومن دولة الكويت: إيلاف قيس حسن دشتي، وفيصل مبارك عبدالله الغانم، ولوهيب وليد سالم الوهيب، ويرافقهم المرشد أسماء عبدالله سليمان الفاضل.. ومن سلطنة عمان: علياء بنت محمد بن هلال المعولية، وعلي بن سلطان بن خميس السعدي، وليث بن فوزي بن أحمد الشنفري، ويرافقهم المرشد مروة علي طالب الهنائي.

وسيقدم الطلاب ابتكاراتهم في مواضيع الحملة المطروحة وهي حملة المخدرات، وحملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الإلكترونية.

وتتضمن الفعالية العديد من ورش العمل في إعداد الحملات، والمساهمة في تحفيز تغيير السلوك؛ الأولى تحت عنوان أساسيات صنع حملات تغيير السلوك، والثانية بعنوان خطوات بناء الحملة الإبداعية، والثالثة بعنوان مهارات عرض الأفكار الإبداعية.. هذا وسيقدم الحفل الإعلامية البحرينية شيماء رحيمي، وسيشارك في التحكيم: الدكتور أحمد العمار، وأ.حمد بو سعد، وأ.حشر المنذري، وأ.سعود الرخيص، وتقدم ورشات العمل أ.ريانة السيف.

ويعتبر "هيلثكون" مبادرة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ستقام في معرض إكسبو2020 في دبي؛ نظرًا لتزايد التحديات التسويقية التي تصاحب النمو المتسارع في مجال الرعاية الصحية بدول الخليج، والذي برزت معها الحاجة لرؤى جديدة ونماذج مبتكرة للتعامل معها.

ويدعو المجلس طلاب التسويق من مختلف دول الخليج للتنافس فيما بينهم؛ لابتكار وتصميم حملات توعوية تعالج أبرز التحديات الصحية في المنطقة؛ مما يعزز دور المجلس في نشر الوعي الصحي.