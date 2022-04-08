"وَأَنَّهُۥۤ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ" .. هل كانت هناك عاد ثانية؟

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 50 من سورة "النجم"، يقول الله سبحانه وتعالى: "وَأَنَّهُۥۤ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ"، يظن بعض الناس أن معنى عادًا الأولى أي أن هناك عاد ثانية والصواب أنها عادٌ واحدة.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين: ليست هناك عاد أولى وعاد ثانية، هي واحدة، لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بأنها الأولى.
وكان عاد قد كذبوا نبي ﷲ هود عليه السلام ، وقد أعطاهم ﷲ من القوة والنشاط وشدة البطش ما لم يعط غيرهم حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة ، فأهلكهم ﷲ بالريح سلطها عليهم لمدة ثمانية أيام، كانت تأخذ الواحد منهم إلى القمة ثم تقذف به في الأرض، فعثت فيهم حتى أصبحوا كأنهم جذوع نخل ملقاة على الأرض لضخامة أجسامهم، نسأل ﷲ العافية .