"وَأَنَّهُۥۤ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ" .. هل كانت هناك عاد ثانية؟

وكان عاد قد كذبوا نبي ﷲ هود عليه السلام ، وقد أعطاهم ﷲ من القوة والنشاط وشدة البطش ما لم يعط غيرهم حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة ، فأهلكهم ﷲ بالريح سلطها عليهم لمدة ثمانية أيام، كانت تأخذ الواحد منهم إلى القمة ثم تقذف به في الأرض، فعثت فيهم حتى أصبحوا كأنهم جذوع نخل ملقاة على الأرض لضخامة أجسامهم، نسأل ﷲ العافية .