"وأهلها غافلون".. آية قرآنية فُهمت خطأً

ففي الآية 131 من سورة "الأنعام" يقول ربنا : "ذَ ٰ⁠لِكَ أَن لَّمۡ یَكُن رَّبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمࣲ وَأَهۡلُهَا غَـٰفِلُونَ"، يظن بعض الناس أن معنى "غافلون" في الآية أي لاهون ساهون منشغلون، والصواب أن معناها: جاهلون.