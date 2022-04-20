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"وإذا الوحوش حُشِرت" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما المقصود؟
كلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها.. و"سبق" توضحه
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 6 من سورة "التكوير" يقول ربنا جل وعلا: "وإذا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ"، يظن بعض الناس أن المراد بالوحوش في الآية أي الضواري والسباع، والصواب أن المراد بالوحوش دواب البر.
وذلك أن ﷲ يجمع الدواب كلها يوم القيامة، ثم يقتصّ من بعض لبعض، ويرى العباد كمال عدله، حتى إنه ليقتص من الدابة القرناء للجماء، ثم يقول لها: كوني ترابا. والله تعالى أعلم.