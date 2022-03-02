واحة الملك سلمان تستضيف فعالية اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2022

استضافت واحة الملك سلمان للعلوم، اليوم، فعالية اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2022، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والإدارة العامة لتعليم الموهوبين، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة التعليم.

وتعرّف منسوبو الإدارة العامة للموهوبين على مرافق الواحة من خلال العروض التعريفية عن نشأتها وبرامجها التي تشمل نشر المعرفة العلمية، ودعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، خصوصًا في الحقول التي تتبوأ المملكة فيها ريادة عالمية، مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، وتحليل المياه، والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات.

وشمل البرنامج زيارة قاعتي الطاقة التي تعرف بدور المملكة وريادتها العالمية في مجال الطاقة وأشكال الطاقة وكيفية المحافظة عليها من خلال المعروضات العلمية والتفاعلية التي تجذب الصغار والكبار بأسلوب عملي شيق، إضافة إلى زيارة قاعة الحياة التي تعرف بالأنماط الحياتية للبشر وإنجازات العلماء المسلمين والعرب في الاكتشافات العلمية.

وعقد المشاركون حلقة نقاش حول رسالة الواحة وأفق التعاون المشتركة بين الواحة وإدارات التعليم المختلفة اعتمادًا على أطر التعاون التي حوتها اتفاقية التعاون الموقعة مطلع شهر يناير 2022م، بين الواحة ووزارة التعليم ضمن فعاليات حفل الواحة.

واجتمع المشاركون في الورشة مع المشرف العام على الواحة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر؛ لتأكيد أهمية الشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة موهبة في تنمية المواهب وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية والتوسع والتنوّع في تقديم برامج وخدمات رعاية الموهوبين والوصول إلى جميع فئات الموهوبين وتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات والتكامل مع جهود وزارة التعليم لرفع عدد مشاركات الطلبة في المسابقات الدولية الإقليمية، وتعزيز القدرات التنافسية للطلبة ودعم الجاهزية المستقبلية للطلبة الموهوبين.