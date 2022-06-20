واسيني الأعرج: حلم الوصول للمدينة المنورة تحقق عبر معرض الكتاب

وشبه الروائي الجزائري زيارته الأولى للمدينة المنورة بالحالة السحرية المرتبطة بتاريخ روحي، يتمثل بأصول قادمة من بعيد جداً عن طريق جدته وأهله. وأكمل: "المدينة المنورة هي حلم الوصول الذي يجعل الكثيرين يقولون نريد الوصول لها ومن بعدها نموت، وأنا مثل جميع البشر الحالمين بالوصول إلى هذه المدينة بكل ما تحمله من تاريخ قدسي، وكان لدي هذا الإحساس بأني سأصل لها في يومٍ ما، لأعيش تفاصيلها وما تحمله من حكايات انطلق منها وهج الدين الإسلامي، بعد أن فتحت قلبها لاستقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولتستمر في الترحيب بالجميع عبر كل العصور".