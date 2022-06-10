مفتي موريتانيا يثمن موافقة خادم الحرمين على إقامة مسابقة سنوية للقرآن الكريم

وثمن مفتي الجمهورية الموريتانية، اهتمام وعناية قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في نشر القرآن العظيم والسنة المطهرة في سائر أنحاء العالم، والموافقة على إقامة هذه المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول غرب أفريقيا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا من مكر الماكرين وكيد الكائدين.