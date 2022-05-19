"وافي".. اكتمال إنجاز ثلاثة مشاريع سكنية في الرياض وجدة

أعلنت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن اكتمال إنجاز ثلاثة مشاريع للبيع على الخارطة في الرياض وجدة؛ وذلك ضمن جهود اللجنة في الإشراف والمتابعة على سير العمل في مشاريع البيع على الخارطة، والتي تسهم في جودة المعروض السكني؛ لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تحقيقيًّا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.