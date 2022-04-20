"وافي": نظام البيع على الخارطة يحمي حقوق المتعاملين

وأشار إلى أنه على مطور المشروع الالتزام بتاريخ تسليم الوحدة للمستفيد حسب التاريخ المتفق عليه، وفي حال تأخّر التسليم عن التاريخ المحدد فإنه يحق للمستفيد المطالبة بالشرط الجزائي كما في العقد وهو 7% على أساس يومي، ويبدأ استحقاقها من بداية تاريخ توقيع عقد البيع حتى تاريخ تسليم الوحدة، ليتم بذلك احتساب كامل حقوق المستفيد.