"وافي" يُرخص 133 مشروعاً على الخارطة خلال الربع الأول لـ2022

يُذكر أن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أطلق منتج "تمويل وافي الثلاثي"؛ بهدف تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية؛ لرفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين في المشروع الواحد، مما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين والممولين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.