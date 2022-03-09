"وافي" يرخص 500 وحدة سكنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن هذا النمو يعود لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتج البيع على الخارطة ومدى جدواه الاستثمارية والفرص التي يخلقها في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حاليًا وصل إلى أكثر من 167 ألف وحدة ضمن 158 مشروعًا عقاريًا، وذلك امتدادًا لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.