"وافي": 126% نسبة نمو في أعداد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة

سجّلت أعداد الوحدات السكنية المرخصة من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2021 نسبة نمو قياسية تجاوزت 126% مقارنةً بالعام 2020، لتصل إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية متنوعة من خلال 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف نواف الشريف، أن رخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2021 بلغت 48 رخصة تتضمن إتاحة 1311 وحدة سكنية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة بنسبة نمو تجاوزت 786% مقارنةً بالعام 2020، الذي شهد إصدار 7 رخص لتوفير 148 وحدة سكنية.

وأصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2021 نحو 57 رخصةً لتسويق أكثر من 231 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، مسجلاً نسبة نمو في عدد الوحدات حوالي 8% بالمقارنة بعدد الوحدات المرخصة خلال العام 2020 والبالغة 214 ألف وحدة سكنية.

وبين الأمين العام أن إجمالي أعداد الوحدات السكنية ضمن المشاريع المُنجزة خلال العام الماضي تجاوزت 3 آلاف وحدة متنوعة في 17 مشروعاً، محققاً نسبة نمو للمشاريع تجاوزت 466% مقارنةً بالعام 2020 والذي شَهد إنجاز 3 مشاريع وفّرت 1564 وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.

وأصدر برنامج "وافي" أكثر من 285 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، بنسبة نمو بلغت 136% مقارنة بالعام 2020 والذي سجّل 121 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين في القطاع، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني بوحدات ذات جودة عالية وسعر مناسب وتوفير جودة الحياة للأسر السعودية.

ووصل إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حالياً إلى أكثر من 167 ألف وحدة سكنية ضمن 158 مشروعاً سكنياً، وذلك امتداداً لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.

كما يعمل "وافي" على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.