والد الطبيبات الثلاث لـ "سبق" أعيش فرحة تخرج بناتي في أطهر البقاع .. وحلمي بالحج تحقق

ويقول : عملت في الكويت أربعين عامًا مليئة بالكفاح وكل ما جنيته من المال طوال فترة عملي صرفته في تعليم بناتي الثلاث، وها أنا ذا أتواصل معهن عبر الإنترنت وقد تخرجوا جميعهن من كلية الطب وأنا فخور بهن، ومعي زوجتي التي كانت تبكي فرحًا بخبر القبول في حج هذا العام.