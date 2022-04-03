والد الطفلة "مها" الزوج السابق للضحية يطالب بحظر بيع "الأسيد" واعتباره مادة مقيَّدة

وقال والد الطفلة "مها"، زوج الضحية السابق، إنه يعمل في مجال ميكانيكا السيارات، ويتعامل مع المواد الكيميائية "كالأسيد"، ويقدِّر خطورتها؛ إذ إن هذه المادة نسبة خطورتها في الأمن والسلامة 100٪، ومؤسف توافُرها بيُسر وسهولة وبأبخس الأثمان، وتُصرف لغير المختصين في استخدامها. مطالبًا بحظر بيعها، واعتبارها مادة مقيَّدة ومحظورة لسلامة الصغار والكبار، وأنه يجب صرفها لمختص، ولاستخدامات خاصة. آملاً من الجهات المعنية أن تتجاوب معه، وتمنع بيع هذه المواد إلا لمؤسسة معتمدة، أو فني مختص باستخدام هذه المواد الخطرة.