‏والد شهيد الدفاع المدني ممدوح الحارثي يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل استشهاده

وعن آخر اللحظات والمكالمة التي جمعته به قبل استشهاده رحمه الله قال: "كان معنا مساء الجمعة وتناولنا معًا طعام العشاء، ثم غادرنا قرابة الـ3 فجر يوم الجمعة"، ولفت إلى أن آخر مكالمة تلقاها منه قبل استشهاده كانت عصر يوم السبت، وأخبره فيها بأنه سيكون في دوامه يومي الأحد والاثنين، ويومي الثلاثاء والأربعاء سيقضيه معهم، لكن قدر الله وما شاء فعل.