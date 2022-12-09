جائزة الأمير محمد بن سلمان للتبادل الثقافي.. كيف ستعمّق التواصل المعرفي بين المملكة والصين؟

وستنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الجائزة سنوياً، في خمسة فئات رئيسية، قيمة كل جائزة 100 ألف دولار، والفئات هي: جائزة أفضل كتاب مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، وجائزة أفضل اختراع أو بحث علمي مقدم في جامعات وكليات العلوم التقنية في الصين، وجائزة أفضل بحث تخرج مقدم من الطلاب الدارسين باللغة العربية في الجامعات الصينية، وجائزة أفضل عمل فني وإبداعي خلال العام في التصوير والرسم والتصميم، وجائزة شخصية العام من البلدين ممن قدم جهداً لخدمة الثقافة والمعرفة، وقد أعلن وزير الثقافة عبر حسابه في "تويتر" اليوم، أنها "ستكرم المتميزين من البلدين الصديقين، أكاديميين لغويين ومبدعين".