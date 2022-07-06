وثيقة تاريخية.. تعرَّف على تدابير الحج الصحية قبل 100 عام

في الوثيقة التاريخية، التي يبلغ عمرها نحو 100 عام، ونشرتها صحيفة أم القرى في العدد رقم 76، يرد نص عدد من التدابير الصحية الخاصة بموسم الحج لذلك العام، بلغ عددها 8 تدابير ومواد.