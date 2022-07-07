وثيقة تاريخية.. تعرف على قيمة الأجرة بين جدة ومكة قبل نحو قرن

ويرد خبر في الصفحة الثالثة من الصحيفة بعنوان "نظام تسيير السيارات بين جدة ومكة"، وتنص مادته الأولى على أن لكل فرد حق تسيير السيارات بين جدة ومكة طبقاً للشروط، حيث يشترط النظام في حال أراد الأجنبي تسيير سيارة أن يبين في طلبه، وللحكومة حق رفضه، أو تعديله، أو قبوله، ولا يحق لغير المسلمين بتسيير سيارات في هذا الطريق، على أن تحل أي خلافات قد تنشأ بعد ذلك في المحاكم المحلية.