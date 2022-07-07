وثيقة تاريخية.. تعرف على قيمة الأجرة بين جدة ومكة قبل نحو قرن

تكشف وثيقة تاريخية رصدتها "سبق" تاريخ تسيير أولى السيارات بين جدة ومكة، وشروط تسييرها، والتعليمات المخصصة لاستعمال السيارات بالأجرة، وغرامات مخالفة تلك الشروط، وقيمة الأجرة بين المدينتين التي بلغت نحو جنيه واحد؛ وذلك استعداداً لموسم الحج عام 1345هـ/ 1926م.
ويرجع تاريخ دخول السيارات إلى السعودية إلى عشرينيات القرن الميلادي الماضي، أي قبل نحو 100 عام، وتذكر الوثيقة التي تعود إلى العدد رقم 91 من صحيفة أم القرى، مجموعة من المواد تشكل النظام الذي سيتم العمل به لتسيير السيارات بين جدة ومكة المكرمة.
ويرد خبر في الصفحة الثالثة من الصحيفة بعنوان "نظام تسيير السيارات بين جدة ومكة"، وتنص مادته الأولى على أن لكل فرد حق تسيير السيارات بين جدة ومكة طبقاً للشروط، حيث يشترط النظام في حال أراد الأجنبي تسيير سيارة أن يبين في طلبه، وللحكومة حق رفضه، أو تعديله، أو قبوله، ولا يحق لغير المسلمين بتسيير سيارات في هذا الطريق، على أن تحل أي خلافات قد تنشأ بعد ذلك في المحاكم المحلية.
ويوثق الخبر وضع اللبنة الأولى لنظام تسيير وترخيص المركبات والسيارات في المملكة بين المدينتين، حيث يرد في النظام إعطاء رخصة بالسير لكل سيارة، ويوضح فيها رقم الماكينة، وقوتها، ورقم السيارة، وعدد الركاب الذين تحملهم، كما يبين أنواع ترخيص أو تسيير السيارات، فهناك السيارات الحكومية ويشار إليها بـ(ح ح)، والسيارات الشخصية، وإشارتها (خصوصي)، وسيارات الأجرة، وإشارتها (للإيجار).
كما يرد في مواد النظام رسم الترخيص، ويبلغ 10 جنيهات على السيارة التي تحمل 4 أشخاص، و15 جنيهاً على السيارات التي تحمل من 5 إلى 10 أشخاص، وأما السيارة التي تحمل أكثر من 10 أشخاص فرسمها 20 جنيهاً.
أما رسوم الطريق فتبلغ 14 قرشاً أميرياً عن كل راكب عن الرحلة الواحدة؛ وذلك لسيارات الإيجار، وفي حال استخدام صاحب السيارة الشخصية سيارته لإقلال الركاب، فيجب عليه دفع رسم الطريق.
أما فيما يتعلق بقيمة الأجرة بين المدينتين فقد حدده النظام بجنيه واحد لكل راكب، وأما الصغار فعليهم نصف الأجرة فقط، وتبلغ نصف جنيه؛ حيث شهدت تلك الفترة تداول عدد من العملات الأجنبية قبل إقرار الريال كعملة وطنية موحدة.
ويحدد النظام عدداً من العقوبات والجزاءات جراء مخالفة شروط التسيير، ومنها غرامة 5 جنيهات على من يخالف قيمة الأجرة بين المدينتين، كذلك تعمد إيقاف السيارة بالطريق بغرض تعطيل الركاب.
كما يحظر النظام السير بسرعة فوق 8 كيلومترات/ الساعة داخل البلدات، ويغرم متخطو السرعة القانونية بمبلغ نصف جنيه، وفي حال تكرار الأمر يغرم بجنيه، وفي المرة الثالثة تسحب رخصته، ثم يمنع من العمل بتاتاً في حال التكرار.
ولا يجيز النظام السير ليلاً بدون إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية، أو السير نهاراً أو ليلاً بدون منبه، كما يرد عدداً من الاشتراطات الأخرى لتسيير السيارة، وقيمة المخالفات.