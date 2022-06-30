وجهة مسار تفتتح نفقي عبدالله عريف وطريق المنصور في مكة المكرمة

وأوضحت الشركة أن طول نفق عبدالله عريف يبلغ 235 متر وعرضه 35 متر فيما تم تنفيذ نفق شارع المنصور بطول 230 متر وعرض 31 متر ، حيث نفّذت وجهة مسار هذين النفقين وفق أفضل الأعمال التصميمية المراعية للجوانب البيئية باحترافية عالية ووفق متطلبات السلامة المرورية بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، هذا ويعتبر طريق عبد الله عريف الطريق الرئيسي الذي يربط منطقة الرصيفة جنوباً و منطقة الزاهر شمالاً والذي يرتبط بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه لمدينة جدة وطريق أم القرى المتجه للمسجد الحرام، حيث أن إفتتاح هذا النفق يسهل حركة المرور وصولاً إلى المسجد الحرام و(محطة الرصيفة ) لقطار الحرمين السريع. فيما يعتبر طريق المنصور أحد الشوارع الرئيسية في مكة التي تتقاطع مع وجهة مسار .