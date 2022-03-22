وجهة "مسار" توقّع اتفاقية لإنشاء فندق "بونسيانا" بـ600 مليون ريال

وبهذه المناسبة، قال مدير شركة جبل البناء للمقاولات علي محمد بامانع: سعداء من خلال مشروعنا الفندقي الجديد الذي تم توقيع عقد إنشائه في مكة المكرمة، بوجودنا في حاضرة قبلة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، وأهم وجهات السفر والترحال داخل المملكة العربية السعودية.