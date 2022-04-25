وجّه بها خادم الحرمين.. إيداع معونة رمضان في حسابات المستفيدين خلال الساعات المقبلة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من المتوقع إيداع مبالغ معونة شهر رمضان التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، في الحسابات البنكية للمستفيدين، بشكلٍ مباشر، خلال الساعات المقبلة.
وكان قد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بصرف أكثر من مليارَي ريال سعودي (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعياً الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.