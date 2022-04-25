وجّه بها خادم الحرمين.. إيداع معونة رمضان في حسابات المستفيدين خلال الساعات المقبلة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من المتوقع إيداع مبالغ معونة شهر رمضان التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، في الحسابات البنكية للمستفيدين، بشكلٍ مباشر، خلال الساعات المقبلة.