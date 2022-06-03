"وجود بئر" واحدة.. 3 طرق تضعها "إحكام" لإثبات نوع الإحياء

وضعت منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة الخاصة بالتملك، ثلاث طرق لإثبات نوع الأحياء في الأراضي المعنية باستخراج صكوك؛ تسهيلًا منها لطرق الإثبات ولاستكمال طلبات المتقدمين بعد الرفع بالأوراق عبر المنصة؛ ومنها وجود بئر لأراضٍ زراعية أو سكنية، والوثيقة وشهادة الشهود أو غير ذلك من طرق الإثبات.
وكانت موافقة ملكية قد صدرت بتمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات لعام آخر؛ حيث جرى تعديل بعض البنود والضوابط بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع الزراعي.
وشملت الضوابط المعدلة تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور "جوي أو فضائي" واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعليًّا وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 01 / 09 / 1428هـ.
وتم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387م؛ بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط.
يشار الى أن المنصة الرقمية "إحكام" كان قد تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، وهي مُشكَّلة من لجان النظر لستة قطاعات حكومية؛ هي وزارات: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".