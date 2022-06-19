وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز أبانات لمدة أربعة أيام، وللرجال في مقر بلدية محافظة البكيرية لمدة يومين، وللنساء في المتوسطة الرابعة بمحافظة البكيرية لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مستشفى البكيرية العام لمدة يومين، وفي مستشفى الصحة النفسية في بريدة، وللنساء في مكتب وزارة التجارة بمحافظة عنيزة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.