وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 29 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في محافظة ضرية لمدة أسبوع، وللرجال في متوسطة النعمان بن بشير بمحافظة البكيرية لمدة يومين، وفي كلية الطب بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين تقدم الخدمة في مقر إدارة التعليم في بريدة، وكلية الهندسة بمحافظة عنيزة، وللنساء في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، وفي ثانوية الفويلق بمحافظة البكيرية، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بريدة، وفي المؤسسة العامة للتقاعد في بريدة، وفي كلية المجتمع بمحافظة عنيزة، وللنساء في المتوسطة الرابعة للبنات بمحافظة البكيرية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في فرع البنك المركزي السعودي في بريدة، وللنساء في مقر محافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.