وحدات القوات المسلحة تنهي استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

وفي هذه المناسبة، قال قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، إن مشاركة وزارة الدفاع في حج هذا العام تأتي مكملة لدور بقية قطاعات الدولة ليكون موسم الحج ناجحًا بكل المقاييس، مشددًا على أن التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نصت على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.