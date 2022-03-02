وزارة الإسكان: "دار وإعمار" المطور العقاري الأفضل لعام 2021

توّجت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شريكها الاستراتيجي شركة "دار وإعمار للإستثمار والتطوير العقاري" بجائزة "المطور العقاري الأفضل لعام 2021" تقديراً للجهد المتميز الذي تضطلع به الشركة في تطوير مشروعها السكني "سرايا النرجس" والذي تعمل الشركة على إنشائه تحت مظلة برنامج "سكني" وبالشراكة مع "الوطنية للإسكان" في ضاحية "الجوان" شمال مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح النسخة الجديدة لمعرض ريستاتكس الرياض العقاري والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 – 4 مارس الجاري، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي قام بتقديم الجائزة للرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار للإستثمار والتطوير العقاري" الأستاذ أسامة الخنيزي، بحضور جمع غفير من المهتمين بالشأن العقاري من مطورين ومستثمرين وممولين ومسوقين في الحدث العقاري الذي يعد الأكبر من نوعه.

وجاء اختيار "دار وإعمار" لهذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة محكمين تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووفق سلسلة من المعايير المرتبطة بسرعة الإنجاز، وجودة الأداء، وانسجام المواصفات والمقاييس المعتمدة في العمليات الإنشائية مع المعايير المحددة من قبل الوزارة لتقديم منتجات سكنية عالية الجودة وتليق بتطلعات الأسر المستفيدة، حيث اعتبر مشروع "سرايا النرجس" التي تعمل "دار وإعمار" على تطويره نموذجاً مميزاً من بين المشاريع السكنية التي يعمل المطورين العقاريين من شركاء الوزارة على تنفيذه تحت مظلة برنامج "سكني".

من جانب آخر، فقد كرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري لرعايته الماسية ومشاركتها في فعاليات معرض "ريستاتكس 2022"، حيث تشارك الشركة في أعماله من خلال جناحها الخاص في المعرض والذي تجدد عبره استعراض مشاريعها السكنية التي تعمل على تطويرها في مدينة الرياض بعدد إجمالي يقدّر بـ 2700 وحدة سكنية موزعة على كل من مشروع "سرايا النرجس" ، ومشروع "سرايا الجوان" بالاظافة الى سرايا الجوان المرحلة الثانية اللذي سوف يتم اطلاق البيع فيه قريبا

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" أسامة الخنيزي، عن اعتزازه باختيار الشركة كأفضل مطور عقاري لعام 2021 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، معتبراً أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً لجهود الشركة والتزامها الثابت في تبني أعلى المعايير في إنجاز مشاريعها السكنية التي تعمل على تطويرها ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الوزارة و "الوطنية للإسكان" لرفد السوق المحلية بأحياء سكنية تعكس مفهوم "جودة الحياة"، وتوفر البيئة المعيشية المثالية للمواطن السعودي الباحث عن منزل العمر.

واعتبر الخنيزي أن أهمية الجائزة تنبع من المحددات الاحترافية العالية التي تم بناءً عليها اختيار الجهات المرشحة، مما يؤكد على سلامة النهج الاستراتيجي الذي تعتمده "دار وإعمار" في تنفيذ مشاريعها السكنية والتي تكتسب كفاءة تنافسية عالية تدعم معدلات الإقبال عليها.

وعن رعاية الشركة ومشاركتها في معرض "ريستاتكس الرياض 2022" قال الخنيزي، أن هذا المعرض يعد أحد أهم المنصات العقارية في المنطقة بالنظر إلى ما يستقطبه من حجم مشاركة واسعة من قبل أقطاب الصناعة العقارية في المملكة من مطورين ومسوقين وممولين، لافتاً إلى أن مشاركة "دار وإعمار" تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في مختلف الملتقيات التي تعنى بالشأن العقاري لتفعيل قنوات تواصلها مع جمهورها واستعراض حلولها السكنية المدعومة بخدمات ومزايا واسعة النطاق.