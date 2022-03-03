وزارة الاستثمار تشارك في المؤتمر العالمي للجوال

تشارك وزارة الاستثمار تحت مظلة "استثمر في السعودية" في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2022)، المقام في مدينة برشلونة خلال الفترة 28 فبراير-3 مارس 2022م؛ بهدف التسويق لخدمات الوزارة المقدمة للمستثمرين ومراكز الأعمال التابعة لها، والتعريف بما تقدمه في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتسلط الوزارة الضوء من خلال وكالة تسويق الاستثمار ووكالة تطوير الاستثمارات ممثلة بقطاع ريادة الأعمال والابتكار وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, على الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات الواعدة، ودور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار كممّكن رئيس لجذب الاستثمارات، ورحلة المستثمر، وما تمثله البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والفرص الاستثمارية في القطاع التي تجاوزت 33 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها ما يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، حيث إن 98% من المملكة يتمتع بالاتصال بالإنترنت و60% منها عبر الألياف البصرية الحديثة، وأن هوية "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار السعودي.

وتقدم الهوية عبر موقعها الإلكتروني (investsaudi.sa) الذي يُعد أحد أبرز القنوات التسويقية لـ"استثمر في السعودية"، الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات كافة.