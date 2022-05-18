"وزارة الاستثمار" تعلن البدء في بناء مصنع "لوسيد" المتقدم في المملكة

وحول جهود المملكة لتطوير قطاعَي الصناعة والنقل قال معالي وزير الاستثمار: إن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءًا من الجهود الأوسع للمملكة للنهوض بالقطاع الصناعي والصناعات المتقدمة، وقد لعب دورًا رياديًّا ومؤثرًا في تطوير مستقبل النقل والحياة الحضرية في العالم، كما يلعب قطاع النقل دورًا مهمًّا في انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، وفي جهود المملكة لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.