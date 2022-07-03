وزارة البيئة تُطلق خدمة الحجز الإلكتروني في 8 مواقع لبيع الأضاحي بالرياض

وأوضحت الوزارة أن البيع في المواقع المحددة يتم خلال الأيام من 5 إلى 12 من ذي الحجة 1443هـ، وتشمل المواقع: حي الجنادرية في الأرض التي تقع شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وساحة السلام مول الواقعة عند تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق إسحاق، وحي الملقا الذي يقع بالقرب من تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى جهة الشمال، وحي ظهرة لبن الواقع إلى الشرق من طريق الدائري الغربي، والعارض إلى الشمال من طريق الملك سلمان وتحديداً بين طريق أبي بكر الصديق وطريق الملك عبدالعزيز، وحي بدر في الأرض التي تقع بين شارع الخليفة المأمون وشارع أم عمارة، وحي القادسية الواقع على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وحي المشاعل الواقع على شارع ابن ماجة.